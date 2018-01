Van Dijk vergeleken met clublegende: ‘City had voor hem moeten gaan’

Liverpool en Manchester City nemen het zondag tegen elkaar op en Virgil van Dijk is er volgens de Liverpool Echo niet bij. De verdediger zou te veel kampen met hamstringproblemen. Graeme Souness, oud-middenvelder van the Reds, schrijft in zijn column voor de Sunday Times dat hij veel bewondering heeft voor de recordaankoop.

"Virgil van Dijk is de beste centrale verdediger die Liverpool heeft gehad sinds Alan Hansen (die tussen 1977 en 1991 voetbalde voor Liverpool, red.), maar de 26-jarige international van Nederland is beter in de lucht dan dat Alan was. Hij lijkt nooit moe, wordt er nooit uitgelopen, lijkt nooit zijn volledige kracht te gebruiken om iemand van de bal te houden en lijkt nooit onder druk te staan als hij een pass verstuurt."

"Hij heeft een goed beeld van zichzelf, een goed teken. Hij heeft altijd een volgende versnelling, wat me doet denken aan Alan", aldus Sounness, die stelt dat Manchester City in zak en as moet zitten dat het Van Dijk niet heeft weten te strikken en wijst naar Eliaquim Mangala. "De bal is de vijand van Eliaquim Mangala, hij zit in de verkeerde film bij Manchester City."

"Ze spelen altijd van achteruit en Mangala wil de bal niet, dus op hem kan je je als tegenstander focussen. Dat is ook waarom ze voor Van Dijk hadden moeten gaan. Succes als je gaat proberen de bal van hem of van John Stones af te pakken", besluit Souness. Manchester City is nog ongeslagen dit seizoen in de Premier League en lijkt favoriet tegen Liverpool; de ploeg van Josep Guardiola was eerder dit seizoen met 5-0 te sterk voor the Reds.