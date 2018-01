‘Advocaat wil volgende aanwinst oppikken bij Premier League-club’

Soufyan Ahannach staat in de belangstelling van Sparta Rotterdam, zo meldt Voetbal International zondagmiddag. De 22-jarige aanvaller, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, mag van zijn werkgever deze transferperiode op huurbasis vertrekken en Dick Advocaat zou geïnteresseerd zijn de buitenspeler tijdelijk onder zijn hoede te nemen.

Ahannach stond afgelopen zomer ook al in de belangstelling van de Eredivisionist, maar verruilde Almere City toen in voor een dienstverband bij de Premier League-club. Brighton zou tevreden over de ontwikkeling van Ahannach, maar ziet de aanvaller, die de afgelopen maanden bij het beloftenelftal speelde, in de tweede seizoenshelft graag wedstrijden spelen op een hoger niveau.

Fred Grim, assistent-trainer bij Sparta, kent Ahannach nog uit zijn tijd bij Almere City, dus wellicht valt de jongeling te porren voor een overstap. Behalve Sparta hebben ook enkele Engelse clubs de dribbelaar in het vizier. Advocaat, de nieuwe trainer van Sparta, mocht deze maand al drie versterkingen verwelkomen met Dabney dos Santos, Fred Friday en Yigithan Güveli.