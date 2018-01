‘Pas als hij gekeurd is en heeft getekend, is hij speler van Bayern München’

Leon Goretzka beschikt over een aflopend contract bij Schalke 04 en weet zich daardoor in de belangstelling van een aantal van de grootste clubs van Europa. De middenvelder lijkt echter zijn beslissing te hebben gemaakt en te kiezen voor een overstap naar Bayern München. Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van der Rekordmeister, wil nog niets bevestigen, maar hint wel naar de komst van Goretzka.

“Real Madrid, Barcelona en Juventus, alle grote clubs waren in hem geïnteresseerd. Ik heb gehoord dat hij binnen een paar dagen bekend zal maken wat hij heeft besloten, het zou mooi zijn als hij voor Bayern kiest”, vertelt de bestuurder in gesprek met Sky Deutschland. Rummenigge wil echter nog niet bevestigen dat er een akkoord is: “Pas als hij medisch gekeurd is en getekend heeft. Zo ver zijn we nog niet.”

Bayern weigerde de afgelopen jaren enorme bedragen uit te trekken voor nieuwe spelers, maar Rummenigge weet ook dat zijn club hier in de toekomst wellicht niet meer aan ontkomt: “Ik ben het eens met Uli Hoeness dat als een transfer van tachtig of honderd miljoen euro nodig is om te zorgen dat we topkwaliteit in het team houden, we in het water zullen springen en het zullen doen. De markt is de markt en wij bepalen de regels niet.”

Bayern nam eerder dit seizoen afscheid van Carlo Ancelotti en stelde Jupp Heynckes aan tot aankomende zomer. Als het aan Rummenigge ligt, blijft de 72-jarige trainer echter langer in dienst: “Wij willen door met Jupp, we laten zo’n man niet vertrekken zonder ervoor te vechten. Als Jupp besluit dat hij niet wil blijven, zal de volgende trainer zeker een Duitser worden. Thomas Tuchel is een erg goede trainer, maar ik wil het nu niet over specifieke namen hebben. We zullen het allemaal rustig intern bespreken.”