Verkoop Coutinho ‘risicovol’: ‘Hij was het tegenovergestelde van Van Dijk’

Philippe Coutinho maakte na een lange transfersoap deze winter dan eindelijk de overstap van Liverpool naar Barcelona voor een maximumbedrag van 160 miljoen euro. De Braziliaan stond afgelopen zomer al in de hevige belangstelling van de Catalanen, maar the Reds wilden de creatieveling niet kwijt. Jamie Carragher begrijpt niet waarom Liverpool deze transferperiode wél overstag is gegaan.

"Ik kan de beslissing om Coutinho nu te verkopen echt niet begrijpen. Niet midden in het seizoen", begint de oud-verdediger in zijn column voor de Daily Telegraph. "Maakt niet uit hoeveel ik wel niet hoor over jongensdromen, pogingen hem te overtuigen te blijven, hoe vaak vertegenwoordigers, familieleden of zelfs sponsoren druk achter de transfer hebben gezet: waarom deze maand?"

"De financiële vergoeding is immens. Maar ook het risico. Ik vrees nog steeds dat een deal midden in het seizoen onnodig de Champions League-plek van Liverpool voor volgend seizoen in gevaar brengt. Als ze niet in de top vier eindigen, zal iedereen wijzen naar de verkoop van Coutinho. Ongeacht hoe graag Coutinho naar Barcelona wilde; Liverpool had zijn poot stijf moeten houden."

"Terwijl sommige spelers, zoals Alexis Sánchez en Virgil van Dijk, hun vorm verloren nadat ze afgelopen zomer niet mochten vertrekken, was Coutinho compleet het tegenovergestelde. Hij had nog nooit beter gespeeld voor Liverpool dan tussen september en december dit seizoen. Ik weet zeker dat de Braziliaan zijn teleurstelling de komende vier maanden wel te boven was gekomen", besluit Carragher.