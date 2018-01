‘Van Dijk haakt geblesseerd af voor topper tegen Manchester City’

Virgil van Dijk moet de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City aan zich voorbij laten gaan, zo stelt de Liverpool Echo. De 26-jarige verdediger, die deze winter voor 84,5 miljoen euro is overgekomen van Southampton, kampt volgens de lokale krant te veel met een hamstringblessure en kan zondag niet in actie komen.

Volgens de Liverpool Echo is de blessure niet zeer ernstig van aard, maar wil manager Jürgen Klopp geen risico nemen met de recordaankoop van the Reds. Naar verwachting neemt Dejan Lovren de plek van Van Dijk in bij de Merseyside-club, die dan naast Joël Matip in het centrum van de defensie wordt geposteerd door de Duitse oefenmeester.

Van Dijk, die een droomdebuut kende tegen Everton in de derde ronde van de FA Cup door de beslissende 2-1 binnen te koppen, moet zodoende dus de topper tegen City aan zich voorbij laten gaan. De ploeg van Josep Guardiola is dit seizoen nog ongeslagen in de Premier League; de eerdere ontmoeting tussen de twee topploegen dit seizoen eindigde in 5-0 voor City.