‘Dan denk ik dat Edwin van der Sar de stekker eruit zal trekken’

Edwin van der Sar bevestigde zaterdag tegenover De Telegraaf dat hij vertrekt als algemeen directeur van Ajax als Erik ten Hag faalt in de Johan Cruijff ArenA. Valentijn Driessen, chef sport van het dagblad, vindt de uitspraak van de oud-doelman niet meer dan logisch.

"Hij is nu een paar jaar directeur bij Ajax. Peter Bosz is gekomen onder zijn leiding, Marcel Keizer en Ten Hag ook. Dat zijn drie trainers en als je daar geen gelukkige hand in hebt en het gaat elke keer fout, dan moet je in de spiegel kijken", aldus Driessen. "Hij heeft niet expliciet gezegd dat hij vertrekt bij het mislopen van de titel en dat snap ik ook wel. Bosz werd natuurlijk ook geen kampioen, maar haalde wel de finale van de Europa League. Hij liet ook spel zien wat iedereen graag wil zien."

Volgens Driessen is de kans groot dat Van der Sar gewoon bij Ajax blijft als Ten Hag geen kampioen wordt. "Het kan natuurlijk zo gebeuren dat Ajax nu geen kampioen wordt, omdat je al vijf punten achterstaat op PSV. Dan zal Van der Sar gewoon blijven zitten. Mocht er geen verbetering zitten in het spel én word je ook geen kampioen? Dan denk ik dat hij de stekker eruit zal trekken." Voor Ajax begint de Eredivisie weer op zondag 21 januari. Regerend landskampioen Feyenoord komt dan op bezoek.