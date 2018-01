‘Guardiola gaf zijn fout toe en zou het zo weer doen, dat is klasse’

Manchester City gaat na 22 competitiewedstrijden ongeslagen aan kop in de Premier League. Zondagmiddag staat het duel met Liverpool op het programma. Hoewel oud-voetballer Robbie Fowler hoopt dat the Reds aan het langste eind trekken, geeft hij hoog op van de koploper van de Premier League en prijst hij het werk dat Josep Guardiola tot dusver heeft geleved.

“Manchester City is momenteel ongelofelijk. Het is een team vol met sterren, maar nog belangrijker, het is een team dat voor elkaar wil werken dankzij Pep Guardiola”, schrijft Fowler in zijn column voor de Daily Mirror. “City bestaat uit spelers van topklasse die een wedstrijd kunnen beslissen. Maar het is een geoliede machine met een indrukwekkende discipline. Met Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sané, Raheem Sterling en Sergio Agüero heeft het team fantastische individuen. Maar zij kunnen allemaal schitteren omdat zij deel uitmaken van het team. Daar verdient de manager de credits voor. Ze dragen zowel aanvallend als verdedigend evenveel bij.”

Fowler prijst de manier waarop Guardiola is omgegaan met de situatie onder de lat. “Hij kwam bij City en zag al snel dat hij een nieuwe keeper nodig had. Hij liet Joe Hart vertrekken en haalde Claudio Bravo. Na een korte tijd besefte hij dat het niet werkte en kocht hij met Ederson een nieuwe. Dat zegt iets over hem. Ook al was zijn ploeg aan het winnen, hij heeft iets aan die positie in het team gedaan. Sommige trainers zouden dit laten gaan, maar hij heeft geïnvesteerd om dingen te verbeteren. Hij was niet bang om een fout toe te geven en zou het zo weer doen. Dat noem ik absolute klasse. Hij is een perfectionist, die geen genoegen neemt met de tweede plek.”