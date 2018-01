Liverpool meldde zich niet bij Leipzig: ‘Hij vertrekt pas in de zomer’

Naby Keïta maakt het seizoen hoe dan ook af bij RB Leipzig, zo stelt technisch directeur Ralf Rangnick. Liverpool, dat zich afgelopen zomer al verzekerde van de diensten van de middenvelder vanaf volgend seizoen, hoopte hem deze maand al naar Anfield te halen. Na het vertrek van Philippe Coutinho naar Barcelona is de Engelse topclub bereid om ver te gaan om Keïta nu al aan te trekken, maar de nummer twee van de Bundesliga laat hun speler pas na dit seizoen vertrekken.

Na de verkoop van Coutinho aan Barcelona is het middenveld van Liverpool verzwakt. Manager Jürgen Klopp wil hoe dan ook bij de eerste vier in de Premier League eindigen en verwacht daar een betere kans op de hebben met Keïta in de ploeg. Liverpool zou naar verluidt bereid zijn 15 tot 20 miljoen euro bovenop de transfersom van 75 miljoen euro te betalen, waardoor de totale transfersom kan oplopen tot 95 miljoen euro. Leipzig heeft het geld niet nodig en houdt Liverpool aan de afspraken zoals die afgelopen zomer werden gemaakt.

Volgens Rangnick is er van een vervroegde overstap geen sprake. “De speler zelf heeft ons niet laten weten dat hij nu al weg wil, maar er is ook geen bod van Liverpool”, vertelde de technisch directeur zaterdagavond tegenover Sky Deutschland na de 3-1 overwinning op Schalke 04, het duel waarin Keïta voor de openingstreffer zorgde. “Hij wil ons in de zomer verlaten. Hij blijft bij ons tot aan het einde van het seizoen. Meer is er niet over te zeggen.”