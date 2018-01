‘Dat doet hij ook bij Oranje en daarom was hij captain van Southampton’

Liverpool zag deze transferperiode Philippe Coutinho voor 160 miljoen euro naar Barcelona vertrekken, maar daar stond de komst van Virgil van Dijk tegenover. De Oranje-international kwam voor 84,5 miljoen euro over van Southampton en werd in een klap de duurste verdediger ter wereld. Ploeggenoot Georginio Wijnaldum is blij met de komst van zijn landgenoot en is van mening dat zijn club een uitstekende speler in huis heeft gehaald. “Ik heb eerder al met Virgil gespeeld en hij is van nature een leider”, reageert de middenvelder op de komst van Van Dijk.

“Hij praat veel in de kleedkamer en zegt veel tegen de spelers die voor hem staan op het veld”, vertelt Wijnaldum in gesprek met the Guardian in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondagmiddag tegen Manchester City. “Dat doet hij ook bij de nationale ploeg. En dat is waarom hij aanvoerder was bij Southampton. We hebben een paar keer met elkaar gesproken toen hij nadacht over zijn toekomst. Ik heb hem toen veel over de club verteld. Ik heb hem gezegd dat Liverpool een geweldige club is, maar ik denk dat hij dat al wel wist.”

Toch baalt Wijnaldum van het vertrek van Coutinho. De Braziliaan gaat volgens hem gemist worden. “Iedere speler zou een speler met zoveel kwaliteit missen”, aldus de 27-jarige Wijnaldum. “Hij was een van onze beste spelers, maar als persoon was hij zelfs nog beter. “Hij wilde graag naar zijn droomclub. We zijn allemaal erg blij voor hem, want het is een goede jongen. Hij is nooit arrogant geweest. Phil luisterde altijd naar de coaching en werkte met het team. We speelden allemaal graag met hem samen. Het is jammer dat hij niet is gebleven, want met hem waren we beter. Maar uiteindelijk moet je blij zijn dat hij de stap heeft mogen maken die zoveel voor hem betekent.”