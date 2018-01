Guardiola: ‘Zijn transfer gaat mijn mening over Liverpool niet veranderen’

Liverpool gaat sinds deze maand door het leven zonder Philippe Coutinho, die na lang onderhandelen voor 160 miljoen euro is vertrokken naar Barcelona. Manchester City-manager Josep Guardiola is van mening dat zijn oude club Barcelona een uitstekende aankoop heeft gedaan, maar is er tegelijkertijd van overtuigd dat Liverpool niet per se een mindere ploeg wordt. “Ze hebben dit seizoen al veel wedstrijden zonder Coutinho gespeeld door blessures en andere redenen.”

“Ik denk dat Barcelona een topspeler in huis heeft gehaald, die uitstekend past bij de manier waarop de club al twintig jaar lang wil spelen. Liverpool heeft nu de middelen en zij gaan de markt op. Jürgen (Klopp, red.) weet precies wat hij moet doen om een topteam te blijven”, aldus Guardiola in aanloop naar de kraker van zondagmiddag tegen the Reds. Hij zag Liverpool dit seizoen al regelmatig spelen zonder Coutinho. “En toen was het altijd een goed en stabiel team. Dus dit gaat mijn mening over Liverpool niet veranderen.”

Manchester City is dit seizoen nog ongeslagen en gaat met 20 overwinningen uit 22 wedstrijden aan kop in de Premier League, met een voorsprong van vijftien punten op naaste achtervolger Manchester United. Het lijkt een kwestie van tijd voordat the Citizens kampioen worden. Guardiola houdt een slag om de arm. “Ik denk niet aan het aantal wedstrijden dat we nog moeten winnen om kampioen te worden”, aldus Guardiola.

“Ik heb nooit tegen de spelers gezegd dat we zeven, acht, negen of tien wedstrijden moeten winnen om kampioen te worden, of dat we een bepaald aantal punten kunnen laten liggen. Mijn focus ligt op Liverpool en hoe we hen kunnen verslaan. Ik vertel mijn spelers altijd om niet te veel achterom te kijken, maar zich te focussen op wat komen gaat", klinkt het. "Ik probeer spelers ervan te overtuigen om mij te volgen en niet te luisteren naar meningen van anderen, want in het voetbal kan alles gebeuren.”

Guardiola is op zijn hoede en houdt zijn spelers dagelijks voor dat de landstitel nog lang niet binnen is. “We kunnen de titel nog verspelen, natuurlijk. Je weet niet wat er in de resterende zestien wedstrijden gaat gebeuren. We moeten top blijven en doorgaan met de manier waarop we hebben gespeeld”, aldus de Spanjaard. “Ja, we hebben een kans. Maar als het wat minder gaat, het vertrouwen omlaag gaat en we niet goed meer spelen, dan schud ik de hand van mijn tegenstander en feliciteer ik hen met het kampioenschap”, besluit Guardiola.