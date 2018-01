Klopp weigerde Engelse grootmacht in 2014: ‘Het voelde niet goed’

Jürgen Klopp heeft in 2014 de kans laten lopen om David Moyes op te volgen bij Manchester United. In aanloop naar het seizoen 2014/15 werd de toenmalige trainer van Borussia Dortmund benaderd door de clubleiding van the Red Devils. In gesprek met Sky Sports laat de huidige manager van Liverpool weten dat een stap naar Old Trafford niet goed voelde en voor hem er maar één club was waarvoor hij graag wilde werken.

Klopp had Borussia Dortmund naar grote successen geleid en stond op lijstjes van verschillende grote clubs uit Europa, waaronder Manchester United. Na het vertrek van Moyes hoopte de Engelse topclub Klopp in te lijven, maar greep mis. Uiteindelijk werd Louis van Gaal aangesteld. “Ja, er was interesse van Manchester United”, bevestigt de huidig Liverpool-manager in gesprek met Sky Sports. “Ze hadden belangstelling, maar het voelde niet goed. Ik kon toen niet zeggen dat Manchester United mijn club niet is, het voelde niet goed.”

Manchester United was niet de enige club met belangstelling. “Ik kreeg telefoontjes van veel verschillende clubs. Ik zei: ‘Nee, geen schijn van kans. Ik moet even een pauze hebben.’ Mijn vrouw wist dat als Liverpool zou bellen, ik zou gaan. Liverpool belde uiteindelijk te vroeg, eerder dan ik gepland had. Maar toen ik hier aankwam, voelde ik de spirit meteen. Voor mij was het de perfecte match.”

Klopp tekende in 2015 bij Liverpool. Prijzen won hij nog niet. Wel bereikte hij met the Reds de finales van de League Cup en Europa League in het seizoen 2015/16. Dit seizoen is de ploeg van de Duitse coach terug te vinden op de vierde plaats op de ranglijst. Zondagmiddag staat de zware thuiswedstrijd tegen de nog ongeslagen koploper Manchester City op het programma.