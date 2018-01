Greaves uit zicht voor Kane: ‘Anders zou hij wekelijks een record breken’

Harry Kane was zaterdagavond weer eens op schot voor Tottenham Hotspur. Met twee doelpunten leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 4-0 overwinning op Everton. De 24-jarige spits brak met zijn goals het record van Teddy Sheringham als topscorer van the Spurs in de Premier League. Manager Mauricio Pochettino verwacht dat het niet het laatste record zal zijn dat Kane zal breken in het shirt van Tottenham.

Alan Shearer, Cristiano Ronaldo en Luis Suárez scoorden ooit 31 keer in een seizoen in de Premier League en Kane heeft nog twaalf doelpunten nodig om dat record te breken. Met 266 doelpunten is Jimmy Greaves, clubtopscorer van Tottenham, vooralsnog een stuk verder uit zicht. “Dat is prima, anders zou hij iedere week een record verbreken”, zei manager Mauricio Pochettino zaterdag na afloop van de overwinning op Everton. “Hij is tot alles toe in staat, vanwege zijn mentaliteit en hoe hij is als professional. Hij kan al zijn dromen uit laten komen.”

“De manier waarop hij te werk gaat is ongelofelijk”, aldus de Argentijnse manager tegenover diverse Engelse media. “Hij is altijd bezig om zichzelf te verbeteren, te scoren en het team vooruit te helpen. Hij denkt altijd aan het collectief en dat is belangrijk om te benadrukken. Hij scoort veel, maar hij wil het team helpen en voor de ploeg werken. Dat maakt hem een bijzondere speler.”

Door zijn uitstekende prestaties in het shirt van Tottenham is het niet ondenkbaar dat komende zomer Europese topclubs een poging gaan wagen voor Kane. Harry Redknapp, ex-manager van Tottenham, verwacht dat de Engels international niet vertrekt. “Ik zie Harry Kane niet als een speler die Tottenham verlaat”, zegt hij tegen talkSPORT. “Ik denk dat hij gelukkig is met waar hij is. Als hij een goed contract krijgt dan denk ik niet dat hij zijn dromen ergens anders waar wil maken.”

Zelfs de Spaanse grootmachten Barcelona en Real Madrid hoeven wat Redknapp betreft geen poging te wagen. “Tottenham heeft Real Madrid dit seizoen in de Champions League verslagen. En zou hij wel passen bij Barcelona, als je kijkt naar de spelers die zij hebben en de manier waarop zij spelen? Tottenham is een grote club en behoort tot de top vier of vijf clubs in dit land, dus ik denk dat hij hier gelukkig is. Zijn leven moet op dit moment fantastisch zijn.”