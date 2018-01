‘Borussia Dortmund maakt vandaag transfer van 21,5 miljoen euro officieel’

Manuel Akanji zal zich vanaf vandaag officieel speler van Borussia Dortmund mogen noemen, zo schrijven diverse media in Duitsland en Zwitserland zondag. De verwachting is dat de Bundesliga-club de komst van de 22-jarige verdediger van FC Basel nog voor de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg van 18.00 uur wereldkundig zal maken.

Dortmund kreeg in de eerste seizoenshelft liefst 24 tegendoelpunten om de oren en derhalve opteren die Borussen voor de komst van de 22-jarige Akanji, die voor een bedrag van 21,5 miljoen euro de gelederen versterkt. Dat bedrag is inclusief bonussen voor de nummer twee van de Zwitserse Super League.

Akanji, die een Nigeriaanse vader heeft, maakte in 2015 de overstap van FC Winterthur naar FC Basel, waar hij nog tot medio 2021 vastligt. De viervoudig Zwitsers international ontbrak zaterdag op de training en zou dezelfde dag al een medische keuring in Dortmund hebben ondergaan. De komst van Akanji betekent dat de zeven jaar oudere Neven Subotic mag vertrekken: de Serviër wil graag in Engeland spelen.