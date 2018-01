‘Het zou mij niet verbazen als men een bod van 225 miljoen euro ontvangt’

Ian Rush vreest dat Mohamed Salah op een dag voor heel veel geld de gelederen van Liverpool zal verlaten. De topscorer aller tijden van de Merseyside-club is idolaat van de Egyptenaar, die na dik een half jaar al op 23 doelpunten in 29 officiële duels van the Reds staat. "Op basis van zijn huidige vorm plaats ik Salah boven Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Hij is momenteel beter dan die twee", zo verzekert de voormalig topaanvaller.

"Mo is ook Afrikaans voetballer van het Jaar, een geweldige eer. Er wordt reeds gesproken over interesse van Real Madrid en dat is niet meer dan normaal. Het zou mij niet verbazen als Liverpool op een dag een bod van 225 miljoen euro ontvangt. Hopelijk blijft hij, hij is er natuurlijk pas sinds afgelopen zomer. Er is een moment dat je een speler kan verkopen als het geld goed is, maar dat is nu zeker niet het moment."

Rush denkt dat een voetballer als Salah een cruciale rol kan spelen in de aspiraties van Liverpool. "Als je op korte termijn kampioen wilt worden, dan kun je dat alleen bereiken met spelers als Salah. Je kan geen verkoopclub zijn. Hij heeft alle verwachtingen overtroffen. Niemand had verwacht hij zo veel doelpunten zou maken. Met zijn snelheid is hij de verdedigers altijd te slim af. Zodra hij het strafschopgebied binnenkomt met zijn snelheid en beweeglijkheid lijkt hij net Messi, ik zweer het."

"Je zou heel ver gaan om Salah te zien spelen in een stadion. Elke keer dat hij aan de bal is, kom je van je stoel af. Ik hoop dat hij nog jarenlang op Anfield zal spelen, omdat hij alleen maar beter kan worden." De eerste periode van Salah in Engeland, in dienst van Chelsea, was geen onverdeeld succes. "Salah heeft daarvan geleerd", besluit Rush. "Chelsea geeft jonge voetballers niet veel kans en José Mourinho maakte geen gebruik van kids. Ze kregen niet de kans om zich te laten zien. Veel spelers zouden opgeven, maar Salah niet en nu wordt hij beloond voor zijn harde werk en mentaliteit."