Bruma: ‘Zonder blessures was ik misschien wereldklasse geweest, ja’

Het is vooralsnog niet het seizoen van Jeffrey Bruma. De 26-jarige verdediger van VfL Wolfsburg moest door een operatie aan zijn knie de eerste maanden van de voetbaljaargang missen en maakte pas medio december zijn eerste minuten voor die Wölfe: negentig minuten in de 1-0 competitienederlaag bij 1. FC Köln en 120 minuten in de 0-2 bekeroverwinning bij 1. FC Nürnberg.

Bruma onderging in maart ook al een operatie, miste daardoor de laatste twee maanden van afgelopen seizoen en moest in de zomer opnieuw onder het mes. De ex-speler van onder meer Chelsea en PSV kreeg de vraag van BILD of hij zonder blessures wellicht van wereldklasse zou zijn geweest. "Misschien ja. Maar ik voel me nu heel goed. Het is moeilijk om te zeggen wat ik had kunnen bereiken."

Bruma heeft een moeilijke periode achter de rug. "Ik ben het niet gewend om negen maanden lang niet te voetballen. Dat is mij in mijn loopbaan nog nooit overkomen", vervolgt de 25-voudig Oranje-international. "Je moet sterk in je hoofd zijn en bereid zijn om alles te geven. Ik ben nu mentaal sterker en moet geduldig zijn."

Bruma hoopt dat hij snel een basisplaats verovert. "De beste elf spelen en de centrale verdedigers zijn aan elkaar gewaagd. Het is een strijd die nooit beslist zal worden. Het complete seizoen is een strijd én een luxeprobleem." Wolfsburg staat momenteel veertiende in de Bundesliga en speelt zondag uit tegen Borussia Dortmund.