‘Manchester United gaat voluit en biedt plots 393.000 euro per week’

Manchester United is bereid om van Alexis Sánchez de eerste £350,000-a-week player van de Premier League te maken, de eerste speler met weeksalaris van omgerekend 393.000 euro, zo schrijven diverse Britse media zondag. De club van José Mourinho wil de aanvaller van Arsenal naar verluidt deze maand reeds aantrekken, terwijl Manchester City liever in de zomer toeslaat.

Sánchez kan daarnaast een bonus van 28 miljoen euro tegemoet zien als hij deze maand naar Old Trafford verkast, Arsenal een transfersom van 33,6 miljoen euro en voor zaakwaarnemer Felix Felicevich ligt een bedrag van 5,6 miljoen euro klaar, zo klinkt het. Met de komst van de 29-jarige Chileens international zou Manchester United tegelijkertijd een einde maken aan de interesse in Antoine Griezmann en Gareth Bale.

Manchester City heeft Sánchez laten weten dat hij ruim 78 miljoen euro aan salaris tegemoet kan zien als hij tot de zomer wacht. De verwachting is dat de lijstaanvoerder van de Premier League een dezer dagen eveneens in actie zal komen als de stadsgenoot inderdaad een financiële krachttoer heeft ondernomen om de ex-speler van onder meer Udinese en Barcelona deze maand aan te trekken.

Mourinho laat via de officiële kanalen weten dat Manchester United ook deze maand zijn ogen en oren openhoudt, zonder op namen in te gaan. "Als er zich een fantastische mogelijkheid voordoet, dan ga je voor die fantastische mogelijkheid", zo stelt hij. "Normaliter zouden we in de zomer proberen om onze selectie te versterken en elke linie beter te maken. Als je nu iets doet, zullen we dat in de zomer niet weer doen."

"Laten we zeggen dat we in de zomer drie doelwitten hebben: een verdediger, een middenvelder en een aanvallende voetballer. Als we in de winter een van deze die halen, dan doe je in de zomer drie min één." De problemen van Manchester City in het verleden met Financial Fair Play zorgen ervoor dat de club deze maand niet voluit kan gaan in de race om Sánchez. Het zomerse vertrek van spelers als Yaya Touré, Eliaquim Mangala en mogelijk Sergio Agüero biedt financiële ruimte voor een contract voor de Chileen.