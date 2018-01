Neymar gemist bij Barcelona: ‘Ik zou willen dat hij nog bij ons was’

Neymar wordt gemist bij Barcelona, vertelt Ivan Rakitic in gesprek met Marca. De Kroatisch international vertelt dat hij de Braziliaanse aanvaller nog graag in het Camp Nou had zien spelen. Neymar had afgelopen andere plannen en werd door zijn transfer van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain de duurste voetballer aller tijden.

Na het vertrek van Neymar trok Barcelona 105 miljoen euro uit voor de komst van Ousmane Dembélé, terwijl Philippe Coutinho deze maand voor liefst 160 miljoen euro werd aangetrokken. “Ik ga niet tegen je liegen”, zegt Rakitic. “Ik zou willen dat Neymar nog bij ons was. Hij is niet alleen een geweldige voetballer, hij is ook een vriend en ik ben zeer op hem gesteld. Hij is vertrokken en wij zijn verder gegaan. Barcelona is meer dan een, twee of vijf spelers. Het is de grootste club ter wereld en wij moeten hard blijven werken. Het was beter geweest als we op hem hadden kunnen rekenen, maar hij is niet meer bij ons en we doen er alles aan om nog beter te worden.”

Rakitic verloor vorig seizoen zijn basisplaats onder Luis Enrique en geruchten over een vertrek kwamen op gang. Desondanks tekende hij een nieuw contract tot medio 2021. De Kroaat zegt nooit nagedacht te hebben over een vertrek, ondanks zijn reserverol. “Als ik ooit trainer ben, hoop ik dat ik niet altijd alles hoef uit te leggen. Ik ben geen speler die altijd naar de trainer gaat of de club om te vragen hoe het gaat. Je hoeft ook niet altijd alles te begrijpen. Ik begreep het niet en ging nog harder werken. Aan het einde van het seizoen had ik mezelf terug in het team geknokt.”