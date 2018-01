Grote blunder leidt gat van acht punten tussen Valencia en Real Madrid in

Valencia heeft optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Real Madrid tegen Villarreal (0-1). De ploeg van Marcelino, de huidige nummer drie van LaLiga, stapte zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Deportivo la Coruña als winnaar van het veld en heeft nu acht punten meer dan Real, dat echter nog een inhaalduel met Leganés tegoed heeft. De doelpunten van los Che in Riazor kwamen voor rekening van Gonçalo Guedes en Rodrigo Moreno: 1-2.

In een aantrekkelijke eerste helft was Guedes de gevaarlijkste man aan de kant van Valencia. Deportivo had ook uitzicht op een openingstreffer, maar had pech dat een inzet van Celso Borges in de dertiende minuut tegen het aluminium ging. Een fikse fout van Rubén acht minuten voor rust brak de ban. De doelman van de Galiciërs verkeek zich op een laag schot van Guedes en zag de bal door zijn handen in het doel verdwijnen.

Valencia trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Na ruim een uur spelen werd Raúl Albentosa door Santi Mina onder druk gezet, waarna Rodrigo de bal kreeg en zag hoe zijn van richting veranderde inzet tegen de touwen ging: 0-2. Florin Andone werkte enkele minuten voor tijd van dichtbij nog de 1-2 binnen, maar de aansluitingstreffer kwam te laat voor Depor.