Hateboer gewild in Serie A: ‘Er zijn aardig wat clubs geïnteresseerd’

Hans Hateboer heeft zich in het shirt van Atalanta in de kijker gespeeld bij een groot aantal clubs, waaronder AC Milan. Dat meldde Voetbal International vrijdag. De ex-verdediger van FC Groningen laat in gesprek met RTV Noord weten op de hoogte te zijn van de interesse van diverse clubs, maar laat niet los welke clubs er concreet voor hem zijn.

Hateboer maakte in januari vorig jaar de overstap van Groningen naar Atalanta. Na een moeizaam eerste half jaar, heeft hij sinds dit seizoen een vaste basisplaats weten te bemachtigen. Nu lijkt de rechtsback een stap hogerop te kunnen. “Ik ga niet op namen in”, aldus de verdediger. “Maar er zijn in ieder geval aardig wat clubs geïnteresseerd.”

Atalanta zal Hateboer niet zonder slag of stoot laten vertrekken. De voormalig jeugdinternational staat tot medio 2020 onder contract bij de nummer zeven van de Serie A. Het is onbekend of FC Groningen een doorverkooppercentage heeft bedongen bij de overstap van Hateboer naar Atalanta. De 24-jarige vleugelverdediger kwam dit seizoen tot dusver tot zeventien competitiewedstrijden, waarvan hij er zestien vanuit de basis startte.