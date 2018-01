Ten Hag: ‘Hij past prima bij Ajax, het is een vechter en een strijder’

Ajax sloot het trainingskamp in Portugal zaterdag af met twee oefenwedstrijden. Het beoogde basisteam won met 5-1 van het Deense Lyngby en de reserves kwamen daarna niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen MSV Duisburg uit de 2. Bundesliga. Ajax-aankoop Nicolás Tagliafico maakte tegen Lyngby zijn officieuze debuut en maakte een goede indruk op trainer Erik ten Hag.

"Ik heb veel dingen teruggezien waar we de afgelopen week op getraind hebben. In beide wedstrijden, maar met name in de eerste”, laat Ten Hag weten in gesprek met Ajax TV. Tagliafico startte vanuit de basis tegen Lyngby en deed het naar behoren. "Hij bevestigt wat wij de hele week al hebben gezien en wat onze scouting ook heeft gezien. Hij past prima bij Ajax. Het is een vechter en een strijder, hij maakt goede positiekeuzes en hij jaagt de boel aan. Hij gaat voorop in de strijd, prima.”

Maximilan Wöber speelde tegen Duisburg en viel geblesseerd uit. Zijn blessure lijkt niet ernstig en Ten Hag verwacht dat de Oostenrijkse verdediger er zondag 21 januari gewoon bij is tegen Feyenoord. "Ik wilde geen enkel risico nemen. Ik zag dat hij uitgleed en heb hem uit voorzorg gewisseld. We richten ons op Feyenoord en willen zoveel mogelijk jongens fit hebben”, aldus Ten Hag, die zeer tevreden is over de inbreng van de jeugdspelers die mee mochten op trainingskamp. "Over het algemeen gezien hebben ze het heel erg goed gedaan. Ajax heeft een uitstekende jeugdopleiding. Zo'n trainingskamp is ook om ze te leren kennen en zodat ze zich kunnen laten zien.”