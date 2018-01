AS Monaco verspeelt dure punten en vreest voor gapend gat met PSG

In de jacht op koploper Paris Saint-Germain heeft achtervolger AS Monaco geen goede zaken gedaan tegen Montpellier. Op bezoek in het Stade de la Mosson wist de formatie van trainer Leonardo Jardim niet verder te komen dan een 0-0 gelijkspel. PSG komt zondagavond nog in actie in de Ligue 1 tegen Nantes en vergroot de voorsprong op Monaco bij een overwinning naar elf punten.

Montpellier, dat aan de aftrap verscheen als nummer negen van de competitie, speelde zaterdagavond met vijf verdedigers en vier middenvelders puur op resultaat. Ondanks het verschil op de ranglijst, deed Montpellier weinig onder voor de nummer twee van de competitie. De thuisploeg was het vaakst dreigend en ondernam meer doelpogingen dan Monaco. Doelman Danijel Subasic kwam echter niet in de problemen en hield zijn doel schoon.

Monaco wist geen potten te breken tegen Montpellier, dat verdedigend zijn zaakjes keurig op orde had. Met nog tien minuten op de klok kreeg de talentvolle verdediger Kevin N’Doram dé kans om de zege veilig te stellen voor Monaco. Vanuit een hoekschop kopte hij de bal hard op doel, maar doelman Benjamin Lecomte wist de bal te keren met een fabelachtige redding. Een doelpunt van Monaco bleef uit en het geloof in een goed resultaat groeide bij de thuisploeg, dat vanuit de counter bij vlagen dreigend werd. In de absolute slotfase drong Monaco hevig aan, maar was het sluitpost Lecomte die de aanval van Monco frustreerde en niet te passeren bleek.