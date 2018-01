Courtois wijst morrende fans terecht: ‘Juist dán hebben we ze nodig’

Chelsea kwam zaterdag voor eigen publiek niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Het draaide niet bij de ploeg van manager Antonio Conte, tot onvrede van een groot deel van de eigen aanhang. Het leide tot negatieve geluiden vanaf de tribunes en daar maakte doelman Thibaut Courtois zich na afloop boos om. De Belgische doelman is van mening dat het gefluit van de supporters geen positief effect heeft op het spel van the Blues.

“Het helpt niet als de supporters bij iedere verkeerde pass gaan fluiten”, aldus Courtois na afloop in gesprek met Sky Sports. “We speelden niet goed, maar juist dan hebben we de fans nodig.” Door het gelijkspel komt Chelsea op 47 punten en staat het gelijk met Manchester United, dat maandagavond op Old Trafford nog in actie komt tegen Stoke City. Ook Manchester City komt nog in actie deze speelronde en heeft al een voorsprong van vijftien punten.

“Iedereen is gefrustreerd na opnieuw een 0-0 gelijkspel”, begreep Conte de teleurstelling van de supporters. De Italiaanse trainer wijdt het puntenverlies aan vermoeidheid. “We hebben op woensdagavond nog een wedstrijd gespeeld tegen Arsenal. We hebben niet veel tijd gehad om daarvan te herstellen. Ik zag veel vermoeide spelers die niet voldoende hersteld waren. Maar desondanks zag ik wel de wil om te winnen.”

Chelsea spits Álvaro Morata wist voor de vijfde wedstrijd op rij niet te scoren. “Maar dat is niet alleen het probleem van Morata”, aldus Conte. “Het is een probleem voor het hele team. Het is niet belangrijk wie er scoort, als er maar gescoord wordt. Op dit moment hebben we moeite met het maken van doelpunten.”