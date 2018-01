El Ahmadi: ‘Ik denk dat de hele spelersgroep tegen hem opkijkt’

Robin van Persie keert zo goed als zeker terug bij Feyenoord. De aanvaller komt transfervrij over van Fenerbahçe en wordt maandag gepresenteerd. Oud-voetballer Kenneth Perez zegt enthousiast te worden van de terugkeer van de 34-jarige aanvaller, maar plaatst ook vraagtekens bij zijn fitheid. Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi is hoe dan ook blij met de komst van de spits naar De Kuip en denkt dat Van Persie een aanwinst is voor de selectie.

“Dat is toch wel iets om blij van te worden als liefhebber en volger van de Nederlandse competitie”, reageert Perez bij FOX Sports. De Deen weet echter niet of Van Persie in staat is om aan de hoge verwachtingen te voldoen. “Ik heb niet het idee dat hij heel veel heeft gespeeld bij Fenerbahçe. Dus het is maar de vraag wat voor speler Feyenoord terughaalt. Hoe fit is hij? Toen hij bij het Nederlands elftal inviel tegen Frankrijk, zag het er ook niet heel lekker uit. Maar dat er een wereldster, wat hij is geweest, terugkomt naar Nederland, maakt mij wel enthousiast.”

El Ahmadi is momenteel een van de leiders in de selectie van Feyenoord en verwacht dat de club met Van Persie nog een leider in huis haalt. “Het is een speler van formaat, daar hoef ik niet al te veel over te zeggen”, reageert de middenvelder bij RTV Rijnmond. “Het is een topspeler en hij zal ons alleen maar beter maken. Ik denk dat de hele spelersgroep tegen hem opkijkt. Ik denk dat het een hele goede zet is, als hij komt. Ik denk dat wanneer hij wat zegt, iedereen het oppakt.”