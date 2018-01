De Boer: ‘Het gaat niet meer om het geld, dat zag je bij Van Dijk’

Frank de Boer is overtuigd van de meerwaarde van Philippe Coutinho voor Barcelona. De aanvallende middenvelder kwam deze maand voor minstens 120 miljoen euro over van Liverpool. Volgens De Boer, die vrijdag met Nederland het onofficiële WK sneeuwvoetballen won in Zwitserland, is de precieze transfersom van spelers steeds minder van belang. In onderstaande video gaat De Boer in op de transfer van Coutinho.