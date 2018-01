Atlético profiteert in Ipurua optimaal van verrassend verlies Real Madrid

Atlético Madrid heeft zijn vierde overwinning in evenveel duels in 2018 te pakken. De ploeg van Diego Simeone zegevierde zaterdag met minimaal verschil over Eibar en staat nu op 42 punten, tien en zeven punten meer dan respectievelijk Real Madrid en Valencia. Beide clubs hebben echter nog een wedstrijd tegoed. Kévin Gameiro maakte de treffer van los Colchoneros in Baskenland.

Atlético bereikte met een minimale voorsprong de rust in Ipurua. Het team van Simeone was superieur aan de Basken, die nauwelijks voor gevaarlijke situaties rondom het doelgebied van Jan Oblak konden zorgen. Na 26 minuten spelen verscheen de 0-1 op het scorebord. Antoine Griezmann werd goed de diepte ingestuurd, waarna Gameiro de perfecte pass van zijn landgenoot simpel kon afronden.

In de tweede helft zette Eibar goed druk en had men zelfs meer dan zestig procent balbezit. Het team van José Luis Mendilibar had uitzicht op een gelijkmaker, maar het zat de thuisploeg niet mee. Oblak redde uitstekend op pogingen van Takashi Inui en Paulo Oliveira, voorkwam dat Diego Godin een eigen doelpunt maakte en de dienstdoende arbiter zag niets in een vermeende handsbal in de extra tijd. Atlético was vooral uit op tijdrekken en trok de drie punten met moeite over de streep.