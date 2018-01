Teleurgestelde Zidane: ‘Dit is voetbal, maar alles gaat verkeerd momenteel’

Zinédine Zidane was zaterdagavond zeer teleurgesteld over de nederlaag tegen Villarreal (0-1). De oefenmeester van Real Madrid omschreef het verlies als 'onverdiend' en 'moeilijk te verkroppen' en verzekerde dat de regerend landskampioen niet in een sportieve crisis verkeert, ook al werd slechts één van de laatste vijf duelsin winst omgezet. "Het resultaat is onverdiend en moeilijk te verkroppen. We hadden veel kansen, maar de bal wilde er niet in", verzuchtte de Fransman.

"Dat is de oorzaak van deze nederlaag. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en we verdienen deze klap niet." Zidane kreeg de vraag of hij ook positieve punten zag, na een wedstrijd waarin Real liefst 27 doelpogingen ondernam. Slechts acht waren op doel. "De spelers gaven de moed niet op. Dat is niet altijd even makkelijk als de bal er telkens maar niet in wil. We moeten verder. In het voetbal heb je slechte periodes en hier kunnen we met zijn allen een einde aan maken, als groep. Dat kan al in de volgende wedstrijd."

"Dit is voetbal, maar alles gaat verkeerd momenteel. We geven de moed niet op. Er wacht donderdag een nieuwe wedstrijd", verwees Zidane naar het bekerduel met Leganés. "Er is geen enkele reden waarom de bal er niet in wil. Dit is moeilijk voor mijn spelers, maar het goede aan voetbal is dat er altijd wedstrijden zijn. Te beginnen met donderdag. Het is een slechte fase, meer niet." Zidane ziet geen reden om zijn basiself te wijzigen. "Situaties kun je alleen veranderen door te winnen. Hopelijk donderdag, of zondag."

Zidane ontkende dat hij over een voorspelbare aanval beschikt. "Nee, dat denk ik niet. Je hebt twee teams en je moet eenmaal meer scoren dan de tegenstander. En dat is niet gelukt. Waarom ik geen uitleg kan geven over deze situatie? Het is niet dat ik geen uitleg heb. Als je in een slechte fase zit, gebeuren er negatieve dingen. Dat is mentaal van invloed. Hoe ik er mentaal aan toe ben? Ik ben niet blij, maar ik zit niet bij de pakken neer. We kunnen deze reeks donderdag al stoppen. Het is mijn plicht om positief te zijn."