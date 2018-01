‘Ik zou nu net zoveel als Neymar waard zijn, minstens tweehonderd miljoen’

Faustino Asprilla denkt dat hij ‘zeker tweehonderd miljoen euro’ waard was geweest op de huidige transfermarkt. De Colombiaanse aanvaller speelde tijdens zijn loopbaan als voetballer voor clubs als Parma, Newcastle United en Palmeiras. De oud-international is ervan overtuigd dat zijn transferwaarde ongeveer gelijk zou zijn met die van Neymar.

Asprilla verliet Zuid-Amerika in 1992 voor Europa. Hij tekende bij Parma, destijds een Europese topclub. Hij won onder meer de UEFA Cup en verliet de Italiaanse club in januari 1996 voor Newcastle United, om vervolgens twee jaar later terug te keren. “Wat ik nu waard zou zijn? Hetzelfde als Neymar, minimaal tweehonderd miljoen euro. Toen ik bij Parma was, bracht AC Milan een bod van twintig miljoen dollar uit, maar Parma zei ‘nee’. Parma was op financieel gebied een van de sterkste clubs ter wereld. Zij verkochten hun beste spelers niet. Dat was ook helemaal niet nodig.”

Na twee jaar bij Newcastle United, keerde Asprilla in januari 1996 terug bij Parma. “Ik vertrok bij Newcastle United, ondanks dat ik gelukkig was in Engeland. Maar Kenny Dalglish, de manager destijds, wilde me niet behouden. Of een transfer in januari lastig is? Dat ligt eraan. Spelers die in januari worden aangetrokken hebben vaak zes maanden op de bank gezeten. Als club moet je het bijvoorbeeld doen zoals Barcelona het met Philippe Coutinho heeft gedaan, een speler die je direct sterker maakt.”