‘Van Persie tegen Ajax? Ik weet dat hij de laatste weken voluit traint’

Giovanni van Bronckhorst kijkt positief terug op het trainingskamp van Feyenoord in Marbella. De Rotterdammers sloten de trainingsweek zaterdag af met een 2-1 zege op het Zwitserse FC Luzern. Het vizier gaat nu op De Klassieker tegen Ajax van zondag. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zullen in Amsterdam niet van de partij zijn.

De twee verdedigers maakten zaterdagochtend hun rentree in een besloten oefenduel met hoofdklasser VV Noordwijk (3-0). "Ik heb gezegd dat de jongens die terugkomen twee à drie maanden niet gespeeld hebben. Voor Botteghin en Van der Heijden komt de wedstrijd tegen Ajax te vroeg. De jongens zijn hard bezig om ritme op te doen", legt Van Bronckhorst uit aan RTV Rijnmond.

Van Bronckhorst weet nog niet of hij Robin van Persie wil inzetten tegen Ajax. De spits staat op het punt om zijn terugkeer naar Feyenoord af te ronden, maar speelde in augustus zijn laatste wedstrijd. "De transfer moet eerst rondkomen. Ik weet dat hij de laatste weken voluit traint. Ook bij Fenerbahçe. We zullen dan kijken hoe hij ervoor staat", aldus Van Bronckhorst. "Ik hoop dat het rond komt. We zitten er dichtbij. Hopelijk komt het groene licht van de club de komende dagen."

Als Van Persie komt, ziet Van Bronckhorst twee geschikte posities voor hem. "In de spits of achter de spits, waar hij bij Fenerbahçe ook heeft gespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat, met name zijn rol die hij op en naast het veld vertolkt, een belangrijke rol voor hem kan worden", aldus de trainer. Over het trainingskamp als geheel is hij content. "We zijn met een fitte groep hierheen gekomen en gaan met een fitte groep terug. We hebben alleen een paar kleine klachtjes met Karim El Ahmadi en Steven Berghuis."