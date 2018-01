Van der Sar weet pas sinds drie weken van hartafwijking Nouri

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, is pas sinds drie weken op de hoogte van de hartafwijking van Abdelhak Nouri, die in 2014 voor het eerst bij de Ajacied geconstateerd werd. Dat laat de bestuurder van de Amsterdamse club weten in een interview met de NOS. Doordat het een medisch beroepsgeheim is, wist Van der Sar er niets vanaf. De directeur kreeg de bevestiging van de familie Nouri, die het nieuws zelf pas vlak daarvoor kreeg van hun letseladvocaat.

Nouri kreeg tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen te maken met hartproblemen en zakte in elkaar. Hij liep ernstige en blijvende hersenschade op. Dat er al problemen waren met het hart van Nouri, was voor Van der Sar onbekend. “Het is een medisch beroepsgeheim waar de dokter en nu de advocaat en onze medisch adviseur mee bezig zijn”, vertelt Van der Sar. “Bepaalde delen van het dossier ken ik wel, maar ik ben niet overal van op de hoogte.”

Zowel Ajax als de familie Nouri heeft een letseladvocaat in de arm genomen, om via de juridische weg duidelijkheid te krijgen over de medische gang van zaken. Dat ook de club een advocaat heeft ingeschakeld, wil volgens Van der Sar niet zeggen dat Ajax en de familie Nouri lijnrecht tegenover elkaar staan. "Het contact met de familie is goed", klinkt het. "Ook in de afgelopen maanden. Vorige week ben ik nog bij de familie thuis geweest en eind december ben ik nog bij Abdelhak in het ziekenhuis geweest."

"Maar het gevoel dat we bij Appie en zijn familie hebben, hoe erg het is voor hem en zijn familie, scheid ik wel van het zakelijke gedeelte. Er verschijnen nu steeds meer verhalen in de pers, maar als Ajax wachten we het onderzoek af en wachten we wat de gevolgen zijn. Van daaruit gaan we reageren”, besluit Van der Sar.