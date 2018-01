Faber niet verrast door vermeende Ajax-interesse: ‘Het verwondert mij niet’

Ludovit Reis is dit seizoen doorgebroken bij FC Groningen. De zeventienjarige middenvelder heeft al tien competitiewedstrijden achter zijn naam staan in het team van trainer Ernest Faber. Volgens het Dagblad van het Noorden worden de verrichtingen van het talent nauwlettend in de gaten gehouden door Ajax. De tiener, die twee Slowaakse ouders heeft en zelf geboren werd in Nederland, lijkt op termijn te moeten gaan kiezen tussen Oranje en de nationale ploeg van van Slowakije. "Ik heb al een paar keer gehoord dat het Nederlands elftal naar mij heeft gevraagd", klinkt het.

Tegenover RTV Noord laat Reis weten dat hij graag voor het Nederlands elftal zou uitkomen. Een Nederlands paspoort heeft hij nog niet. "Het is wel een ingewikkeld proces, maar dat komt allemaal goed. Ik wil Nederlander worden. Ik ben Nederlander”, aldus Reis. "Ik wil graag uitkomen voor Nederland, als ik die kans zou krijgen. Daar zit veel meer kwaliteit, denk ik. En als je daar mag rondlopen, ga je jezelf ook veel meer ontwikkelen. Qua spel, alle beste jongens van de clubs spelen in dat team. Daar word je zelf ook beter van, denk ik.”

Een scout van Ajax zou deze week al twee keer langs de lijn hebben gestaan voor Reis. Faber snapt wel dat het talent in de gaten wordt gehouden. “Ludovit is een jongen die opvalt. Zeventien jaar, basisspeler en alles in huis wat je in het moderne voetbal nodig hebt als middenvelder", zegt Faber. "Snelheid, dynamiek, duelkracht. Hij kan verdedigen én aanvallen. Dat is precies wat tegenwoordig wordt gevraagd.”

Reis is volgens Faber niet de enige speler uit zijn selectie dit in potentie een stap hogerop zou kunnen. Ook de twintigjarige Juninho Bacuna valt met 72 wedstrijden in de Eredivisie op. “Natuurlijk staan zij op de radar bij andere clubs. Iedereen kijkt mee. Het verwondert mij niet. Het zijn geweldige talenten uit eigen opleiding. Ik zie het als een compliment voor onze staf, spelersgroep en de opleiding van de club.”