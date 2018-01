Vermeer weigert te spelen na slecht nieuws: ‘Hij is erg teleurgesteld’

Brad Jones is ook na de winterstop de eerste doelman van Feyenoord. Dat heeft Giovanni van Bronckhorst zaterdag bevestigd na de oefenzege op FC Luzern (2-1). In het duel met de Zwitsers keepte de Australiër al negentig minuten. Kenneth Vermeer mocht een helft meedoen, maar wilde dat niet. "Kenneth is erg teleurgesteld", citeert het Algemeen Dagblad de trainer.

In het kampioensjaar van Feyenoord was Jones een betrouwbare kracht, maar in de eerste seizoenshelft van 2017/18 liet hij de nodige steekjes vallen. Sommige supporters pleitten daarom voor een rentree van Vermeer onder de lat, maar Van Bronckhorst heeft dus anders besloten. Vermeer ligt tot medio 2020 vast bij Feyenoord; het is onduidelijk hoe hij zijn toekomst nu voor zich ziet. Concurrent Jones loopt een jaar eerder uit zijn contract.

Vermeer miste de eerste maanden van het seizoen door blessureleed. Hij speelde op 25 oktober zijn eerste wedstrijd van deze jaargang, in de beker tegen AVV Swift (4-1 zege), en bleef daarna op de bank zitten tot 6 december. Toen mocht hij het laten zien in de Champions League tegen Napoli (2-1 zege) en keepte Vermeer een sterke wedstrijd. "Dit is heel wat anders dan een potje met het tweede. Natuurlijk smaakt dit dan ook naar meer', gaf hij na afloop toe.

In gesprek met De Telegraaf zegt Van Bronckhorst dat hij met beide doelmannen heeft gesproken over zijn keuze. "Voor de ene was het een leuk gesprek, voor de ander niet zo. Maar ik zie geen reden om te wijzigen", licht de oefenmeester zijn keuze toe. Eerder zei Van Bronckhorst al dat hij zich in de winterstop nog eens zou buigen over het keepersvraagstuk.