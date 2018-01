Real Madrid glijdt nog verder af na thuiswedstrijd tegen Villarreal

Real Madrid heeft zaterdag opnieuw teleurgesteld. Het team van Zinédine Zidane verloor voor eigen publiek van Villarreal, dat enkele minuten voor tijd via Pablo Fornals toesloeg: 0-1. De regerend landskampioen kwam sinds de winst van het WK voor clubteams nog maar één keer tot winst, in vijf officiële duels. De achterstand op Barcelona bedraagt nu zestien punten, al hebben beide teams nog één wedstrijd tegoed.

De eerste helft in het Santiago Bernabéu leverde weliswaar geen doelpunten op, maar het team van Zidane had meer verdiend. De regerend landskampioen domineerde de wedstrijd en creëerde grote kansen, maar het ontbrak aan nauwkeurigheid in de afronding. Villarreal, dat de laatste twee uitduels in winst had omgezet, stond zonder bal flink onder druk en had moeite om in de buurt van het doel van Keylor Navas te komen.

De twee beste kansen waren voor Cristiano Ronaldo en telkens antwoordde Sergio Asenjo met een spectaculaire redding. In de 29e minuut doorzag hij een vrije trap en vlak voor rust voorkwam hij met zijn hand dat de Portugees een pass van Isco vandichtbij afrondde. Villarreal kwam niet verder dan een mogelijkheid voor Carlos Bacca, maar Nacho Fernández was net op tijd om erger te voorkomen.

In de openingsfase van de tweede helft ging de wedstrijd op en neer. Een inzet van Denis Cheryshev ging maar net naast het doel van Navas, terwijl Asenjo in actie kwam op pogingen van Toni Kroos en opnieuw Ronaldo. Niet voor de eerste keer was de tweede helft het manco van Real Madrid, dat doorgaans in de eerste 45 minuten goed voetbal laat zien maar na rust vaak een ongeconcentreerde en ietwat stroperige indruk maakt.

Het percentage balbezit, 56 procent, was ook niet overtuigend en drie minuten voor tijd kreeg Real Madrid het deksel op de neus. Enes Ünal, die een kwartier voor tijd was ingevallen voor Bacca, kreeg de bal oog in oog met Navas niet in het doel, maar Fornals werkte het leer in één keer heerlijk achter de Costa Ricaan: 0-1. Dat was de genadeklap voor Real Madrid, dat een nederlaag in de slotminuten niet kon afwenden.