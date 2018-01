Chelsea stelt opnieuw teleur; WBA boekt eerste zege in vijf maanden tijd

Chelsea heeft zaterdagmiddag opnieuw niet kunnen winnen. Het team van manager Antonio Conte remiseerde in eigen huis tegen Leicester City, dat de laatste twintig minuten met tien man speelde, en dat was alweer het vierde opeenvolgende gelijkspel, alle competities meegerekend. Nummer zeven Burnley leed een minimale nederlaag bij Crystal Palace, terwijl West Bromwich Albion de eerste competitiezege sinds 19 augustus boekte: Brighton & Hove Albion was het slachtoffer.

Chelsea - Leicester City 0-0

Er vielen verrassenderwijs geen doelpunten in de eerste helft op Stamford Bridge, ondanks het aanvallende voetbal van beide klanten. De grootste kans van de bezoekers was voor Wilfred Ndidi, na dertien minuten spelen. Hij kreeg na een corner van the Foxes alle ruimte, maar zijn kopbal werd miraculeus gered door Thibaut Courtois. Uit de daaropvolgende aanval ontstond de beste kans van de Londenaren voor rust: Kasper Schmeichel stopte op uitstekende wijze een inzet van Cesc Fàbregas. Domper op de eerste helft van Chelsea was het uitvallen van Gary Cahill, die werd vervangen door Andreas Christensen.

Tien minuten na rust vond een belangrijk moment plaats: Riyad Mahrez ging naar de grond na een duel met Christensen, maar Mike Jones wees niet naar de stip. Conte opteerde vervolgens met de entree van Willian en Pedro voor een 4-3-3-systeem en kreeg twintig minuten voor tijd met een meevaller te maken: Ben Chilwell kreeg een tweede gele kaart voor een charge op Victor Moses. Ondanks de overtalsituatie slaagde Chelsea er niet in om drie punten te pakken. Schmeichel hield zijn doel schoon, onder meer door in de laatste minuten een vrije trap van Mikel Alonso te keren.

Crystal Palace - Burnley 1-0

De ploeg van Roy Hodgson had in de eerste helft het overwicht en had wellicht met een ruimere voorsprong de rust kunnen halen. Het bleef echter bij een doelpunt van Bakary Sako, die zijn zesde van het seizoen achter Nick Pope schoot. Burnley, dat sinds 12 december op een zege wacht, had geen antwoord op de snelheid en kracht van de thuisploeg op de laatste meters. In de tweede helft hielden de teams elkaar in evenwicht: Crystal Palace slaagde er niet in om de voorsprong te verdubbelen, terwijl Burnley bleef hopen op minimaal een gelijkmaker. Meer treffers vielen er echter niet, ondanks een goede mogelijkheid voor Christian Benteke in de laatste minuten.

West Bromwich Albion - Brighton & Hove Albion 2-0

WBA kende een droomstart voor eigen publiek. Aanvoerder Jonny Evans stond op de juiste plek om binnen te koppen na een hoekschop en zette de thuisploeg na een paar minuten al op voorsprong. The Baggies speelden een sterke eerste helft, terwijl Brighton, met Davy Pröpper in de basis, dreigend was in de counter. Namens de gastheer was Craig Dawson dicht bij de 2-0: hij stuitte van dichtbij op doelman Matt Ryan. In de tweede helft lukte het Dawson alsnog om de score uit te breiden. Na een hoekschop torende hij uit boven zijn bewakers en knikte Dawson raak via de grond.

Watford - Southampton 2-2

Negen wedstrijden op rij had Southampton niet meer gewonnen, maar op Vicarage Road begon de ploeg van Mauricio Pellegrino hoopgevend. De bezoekers, stonden bij rust op een 0-2 voorsprong dankzij een dubbelslag van James Ward-Prowse. Bij het openingsdoelpunt vond de middenvelder een gaatje tussen meerdere Watford-verdedigers; bij de margeverdubbeling werkte hij de bal op aangeven van Dusan Tadic van dichtbij achter Heurelho Gomes. Tussendoor werkte Gomes een spectaculair schot van Wesley Hoedt vanaf de middenlijn maar net over zijn doel. Na rust zette Watford druk en maakte Andre Gray de 1-2 in de rebound na een schot van Daryl Janmaat. De zege bleek Southampton niet gegund, want Abdoulaye Doucouré maakte er vlak voor tijd 2-2 van.

Huddersfield Town - West Ham United 1-4

De van AS Monaco gehuurde Terence Kongolo moest vanaf de bank toekijken hoe Huddersfield in eigen huis door toedoen van Mark Noble op achterstand kwam. The Terriers gingen daarna met Rajiv van La Parra, die wel in de basis startte, op zoek naar de gelijkmaker en die treffer kwam vijf minuten voor rust van de voet van Joe Lolley. In het kwartier na rust gaf de thuisploeg het duel echter helemaal uit handen: Arnautovic maakte een minuut na het beginsignaal de 1-2 en stelde tien minuten later Manuel Lanzini in staat om de voorsprong te verdubbelen. De 1-4 kwam vijf minuten daarop ook van de voet van de Argentijn.

Newcastle United - Swansea City 1-1

De enige grote kans in de eerste helft tussen Newcastle en hekkensluiter Swansea, waar de Nederlandse inbreng in de basisopstelling beperkt bleef tot Mike van der Hoorn, kwam een ruime vijf minuten voor rust toen Dwight Gayle de bal ook daadwerkelijk meteen achter Lukasz Fabianski kreeg. Doordat de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel, werd er echter met een gelijke stand thee gedronken. Na de rust wisten beide ploegen het net echter wel te vinden. Jordan Ayew kreeg met nog een halfuur te gaan uit de kluts de kans om de 0-1 binnen te schieten, maar doordat Joselu acht minuten later nivelleerde hielden beide ploegen een punt over aan het treffen.