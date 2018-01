Feyenoord ontdoet zich via Jörgensen en Tapia van Zwitsers

Feyenoord heeft in Marbella de eerste officieuze overwinning van 2018 geboekt. Het team van Giovanni van Bronckhorst was met 2-1 te sterk voor FC Luzern, de Zwitserse nummer voorlaatst. Groots speelden de Rotterdammers niet, maar Nicolai Jörgensen en Renato Tapia kwamen tot scoren voor Feyenoord.

Na een weinig spectaculaire eerste helft leidde Feyenoord met 1-0 in Marbella. Enkele minuten voor rust brak Jörgensen de ban, door binnen te tikken na goed voorbereidend werk van Steven Berghuis. Diezelfde Berghuis kreeg na acht minuten de eerste kansen van het duel: hij krulde naast het doel en stuitte op keeper David Zibung. De doelman lag ook in de weg na een inzet van Jeremiah St. Juste. Luzern kreeg voor rust één serieuze kans. Daniel Follonier stormde af op Brad Jones en schoot naast.

Na rust kwam Luzern terug in de wedstrijd. Met een fraai schot van grote afstand liet Stefan Wolf doelman Jones kansloos: 1-1. Lang duurde het echter niet voordat Feyenoord weer aan de leiding kwam. Tonny Vilhena bereikte Sven van Beek, die de bal verlengde richting Tapia. De Peruviaan bepaalde vervolgens de eindstand. Luzern was in de slotfase nog dreigend en zag een schot maar nest naast het doel van Jones zeilen.