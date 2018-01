Van der Sar gaat ‘naar zichzelf kijken’ als Ten Hag faalt bij Ajax

Als de samenwerking tussen Ajax en Erik ten Hag mislukt, stapt algemeen directeur Edwin van der Sar op. Volgens De Telegraaf heeft de oud-doelman dat zaterdagmiddag aan de krant bevestigd. Van der Sar stond diverse media te woord vanuit Portugal, waar Ajax op trainingskamp is. "We hebben nu drie trainers gehad in één jaar. Dan moet je ook naar jezelf kijken."

Ten Hag debuteerde zaterdag officieus met een 5-1 overwinning op Lyngby. De opvolger van Marcel Keizer werd vastgelegd tot medio 2020, maar als zijn trainerschap toch een fiasco wordt gaat Van der Sar bij zichzelf te rade. "Als de progressie de komende periode uitblijft, wordt het ook tijd om naar mezelf te kijken. Dat heb ik het niet over de titel, maar vooral over de vooruitgang die we willen zien", citeert Voetbal International. Met de raad van commissarissen sprak Van der Sar nog niet over dat standpunt.

Van der Sar noemt het ontslag van Keizer de 'zwaarste beslissing op werkgebied' die hij ooit moest nemen. "We hebben alles meegewogen en hebben het uitgebreid gemonitord. We hebben het ambitieniveau voor ogen waar we naartoe willen, maar zagen te weinig progressie. Een goed moment is er nooit." Hoewel Van der Sar vooral 'progressie' wil zien, beaamt hij dat de titel dit seizoen het doel is voor Ajax. "Dat wordt wel tijd, het is alweer bijna vier jaar geleden. De achterstand van vijf punten is behapbaar."

Volgens de algemeen directeur is de 'lijn-Cruijff' niet definitief doorbroken na het ontslag van Keizer, Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman. "Dat is niet zo", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Er moest meer aandacht komen voor de jeugd. Meer oud-spelers in de jeugdopleiding. De trainers op De Toekomst zorgen nog steeds voor de levensader van de club. De hervormingen van zeven jaar geleden zijn niet voor niets geweest. Dat vind ik onzin. Daar komen natuurlijk wel de aankopen van Overmars bij."