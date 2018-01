De Jong speelt negatieve hoofdrol bij debuutwedstrijd in Duitsland

Nigel de Jong heeft geen positieve debuutwedstrijd voor FSV Mainz 05 achter de rug. De middenvelder kwam met zijn ploeg op een 0-2 voorsprong bij Hannover 96, maar een hattrick van Niclas Füllkrug kantelde het duel: 3-2. De gelijkmaker viel uit een strafschop, die door De Jong werd veroorzaakt. Tegelijkertijd scoorde Sébastien Haller voor Eintracht Frankfurt, dat met 1-1 remiseerde tegen SC Freiburg.

Hannover 96 - FSV Mainz 05 3-2

Er gebeurde genoeg in de eerste helft van De Jong voor Mainz. Yoshinori Muto opende de score voor de bezoekers met een schot tussen twee verdedigers; Alexander Hack kopte de 0-2 binnen uit een vrije trap. Füllkrug bracht Hannover terug in de wedstrijd met een kopbal uit een corner en even later leidde De Jong de 2-2 in. De Nederlander haalde Felix Klaus neer in het strafschopgebied en Füllkrug benutte de strafschop. Het ging na rust compleet mis voor Mainz. Hannover completeerde de comeback via Füllkrug, die met zijn hattrick de held van de HDI-Arena werd. Een van richting veranderd schot van Mainz-verdediger Giulio Donati belandde nog op de paal.

Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1-1

Werder kan de punten in de strijd tegen degradatie goed gebruiken, maar moest tegen een goed draaiend Hoffenheim ruim vijf minuten voor rust de openingstreffer incasseren. Serge Gnabry slingerde een bal voor het doel, waarna Benjamin Hübner het hoogst sprong en raak kopte. Na de onderbreking had de thuisploeg meer geluk en Theodor Gebre Selasie bracht zijn ploeg met het hoofd weer langszij. Andrej Kramaric en Nikolas Moisander werden nog gevaarlijk voor beide ploegen, maar slaagden er niet meer in om het scorebord in beweging te brengen.

FC Augsburg - Hamburger SV 1-0

Hoogstaand was de eerste helft niet, maar Ja-Cheol Koo zorgde er vlak voor het fluitsignaal voor dat er toch nog een doelpunt viel. De Zuid-Koreaan kopte overtuigend raak na een afgemeten voorzet van Caiuby. De assistgever was in de openingsfase dicht bij het eerste doelpunt en na een kwartier faalde Michael Gregoritsch in een één-op-één-situatie. Daarna gebeurde er weinig, totdat Koo de ban brak met zijn eerste van het seizoen. Augsburg wilde de marge na rust uitbreiden en oogde dreigen. Philipp Max vuurde een kwartier voor tijd tegen de paal. In de slotfase was het voor Augsburg een kwestie van de voorsprong vasthouden en dat lukte, waardoor de club stijgt naar plek acht. Rick van Drongelen bleef op de bank bij HSV.

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1-1

Met een verdiende 1-0 voorsprong ging Eintracht de rust in. Haller was de gevierde man, nadat hij reageerde op de voorzet van Timothy Chandler en van dichtbij afwerkte. Doelman Alexander Schwolow had zich in de openingsfase onderscheiden met schitterende reddingen, maar moest een antwoord nu schuldig blijven. Haller liet vijf minuten voor rust een grote kans op zijn tweede treffer onbenut. Het bleek een dure misser, want kort na rust kopte Robin Koch de gelijkmaker tegen de touwen. Vervolgens had Eintracht het lastig met het georganiseerde spel van Freiburg en bleef het bij 1-1. Een kopbal van Haller zeilde nog naast.

VfB Stuttgart - Hertha BSC 1-0

Stuttgart en Hertha gingen tot grote frustratie van Mario Gómez met een 0-0 stand de rust in. De teruggekeerde spits vond na ruim een halfuur spelen wel het net, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De bezoekers waren daarvoor ook gevaarlijk geweest via een schot op de paal van Valentino Lazaro, terwijl Dennis Aogo namens Stuttgart de eerste kans naast schoot. Salomon Kalou kreeg vlak voor rust de kans om zijn honderdste Bundesliga-duel luister bij te zetten met een goal: zijn kopbal verdween echter langs de verkeerde kant van de paal. In de tweede helft had Gómez echter meer geluk en Niklas Stark wipte de bal na een verdedigende actie tegen de spits over zijn eigen keeper heen voor de enige goal van de middag.