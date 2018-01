‘Sinds hij weet dat hij naar Ajax gaat, raakt hij geen knikker meer’

Ajax maakte vorige maand de komst van Hassane Bandé bekend. De aanvaller komt voor 8,25 miljoen euro over van KV Mechelen en zal zich in de voorbereiding op het aankomende seizoen aansluiten bij zijn nieuwe werkgever. Jan Boskamp denkt dat de negentienjarige Burkinees wellicht al met zijn gedachten bij zijn nieuwe club zit.

“Hij kan heel lekker voetballen, maar sinds-ie weet dat hij naar Ajax gaat, raakt Bandé geen knikker meer”, vertelt de voormalige middenvelder bij Ziggo Sport. Bandé wordt bij Ajax gezien als linksbuiten, maar Boskamp heeft daar zijn twijfels bij: “Bij Mechelen heb ik hem nog nooit aan de linkerkant zien spelen. Hij speelt vaak om een diepe spits heen daar.”

De analyticus vindt het dan ook opvallend dat Ajax juist bij Bandé is uitgekomen: “Daarom vond ik het ook een beetje gek dat ze hem gingen halen. Ze hebben al drie of vier jongens rondlopen die daar kunnen spelen.” Ajax deed onlangs nog een poging om Bandé, tegen een betaling van een half miljoen extra, in januari al naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Mechelen weigerde echter om mee te werken aan deze constructie.