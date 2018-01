PSV vertrekt met goed gevoel uit Florida: ‘Een lange en zware week’

PSV sloot in het Amerikaanse Orlando ook de tweede en laatste wedstrijd in het toernooi om de Florida Cup met een gelijkspel af. Tegen Fluminense leek Sam Lammers de matchwinnaar te worden, maar in de slotfase schoot Robinho de Brazilianen alsnog naar een remise: 1-1. Jorrit Hendrix en Pablo Rosario zijn positief over het verblijf in de Verenigde Staten en kijken met vertrouwen uit naar de volgende verplichtingen.