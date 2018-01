‘Moeten wij de vader van ‘Auba’ wegsturen? Dat is een schandelijke belediging’

Hans-Joachim Watzke neemt het op voor Pierre-Emerick Aubameyang. De afgelopen dagen schreven de Duitse media over de broers en vader van Aubameyang, die zijn meegegaan op trainingskamp naar Marbella en verblijven in het spelershotel van Borussia Dortmund. Het is een aparte situatie, maar volgens Watzke zou het verkeerd zijn om de familieleden weg te sturen.

De algemeen directeur van BVB noemt Aubameyang 'een op en top professional'. Hij is niet blij met de manier waarop de 'steeds groter wordende boulevardpers in Duitsland' bericht over de familie van de Gabonese sterspeler. "Diezelfde pers zal hem trouwens het meest missen, wanneer hij hier niet meer speelt", benadrukt Watzke zaterdag in gesprek met BILD.

Dortmund zou vooraf niet hebben geweten dat de familieleden meekwamen. "Maar moeten wij zijn vader dan wegsturen? We moeten ook stilstaan bij hoe dat overkomt op mensen uit andere landen", legt de beleidsbepaler uit. "Voor mensen uit andere culturen zou dat een schandelijke belediging zijn geweest. Veel erger dan wij Duitsers ons kunnen voorstellen."