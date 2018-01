Kluivert verblijdt fans: ‘Of ik dicht bij een contractverlenging ben? Dat klopt’

Justin Kluivert gaat binnen afzienbare tijd bijtekenen bij Ajax. De aanvaller staat momenteel nog anderhalf jaar onder contract, maar is van plan een nieuwe verbintenis te signeren. "Of ik dicht bij een contractverlenging ben? Dat klopt. Het zal blijken ja, maar ik kan er verder niets over zeggen", vertelt Kluivert zaterdag na de oefenzege op Lyngby tegen Ziggo Sport.

De achttienjarige Kluivert zou belangstelling genieten uit Engeland en Italië, maar is niet van plan te zijn om op die interesse in te gaan. Voor hoeveel seizoenen hij wil bijtekenen in Amsterdam, is nog niet bekend. Eerder deze week bevestigde directeur spelerszaken Marc Overmars al dat de nieuwe verbintenis van Kluivert in de pijplijn zat. "Ik ben in elk geval blij dat we de contracten van Frenkie de Jong en Donny van de Beek hebben verlengd. Kluivert zal snel volgen. Dat is het zilverwerk van de club."

Kluivert had zaterdag een basisplaats in de eerste oefenwedstrijd van het jaar. Ajax was in het Portugese Albufeira veel te sterk voor Lyngby (5-1). "Het is zeker lekker om de wedstrijd te winnen", beaamt de buitenspeler. "Hoe het nu onder Erik ten Hag is? Het bevalt goed, dat zag je terug op het veld. Het voelt onderling ook goed tussen de spelers. We gaan samen mooie dingen meemaken dit jaar."

Nicolás Tagliafico maakte zijn officieuze debuut als Ajacied. De linksback had eveneens een basisplaats en Kluivert is blij met zijn nieuwe teamgenoot. "Het bevalt me goed. Hij maakt een goede indruk op de training en hij heeft een sterke eerste wedstrijd gespeeld", vat de aanvaller samen. "Hoe we communiceren? Ik ken een paar Spaanse woordjes, maar voetbal is ook een taal, we begrijpen elkaar."