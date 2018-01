Tottenham haakt af voor Arsenal-doelwit van 50 miljoen

Franck Ribéry wacht af wat Bayern München met hem van plan is. De Fransman beschikt over een aflopend contract en staat open voor een langer verblijf bij der Rekordmeister . (Diverse Duitse media)

Aleix Vidal heeft Sevilla een deadline gegeven. De rechtspoot van Barcelona wil graag terug naar het Ramón Sánchez Pizjuán, maar gaat verder kijken als er volgende week geen schot in de zaak komt. (Mundo Deportivo)

Manchester United en Manchester City zijn niet de enige topclubs in de Premier League die azen op de komst van Alexis Sánchez. Chelsea-coach Antonio Conte denkt dat de aanvaller van Arsenal een ‘goede investering’ zou zijn. (Telegraph)

(The Times)

Tottenham Hotspur gaat binnenkort met Harry Kane om de tafel om te praten over een hoger salaris. Christian Eriksen en Heung-min Son kunnen ook nieuwe contractvoorstellen verwachten. (The Times)