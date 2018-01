Spartak wekt verontwaardiging met ‘racistische’ tweet over eigen spelers

Een tweet van Spartak Moskou is verkeerd gevallen bij anti-discriminatiebureaus. De regerend kampioen van Rusland plaatste zaterdag een video van drie donkere spelers die trainingsoefeningen deden in de zon. Spartak koos voor het bijschrift 'Zie hoe chocolade smelt in de zon' en dat heeft geleid tot veel verontwaardiging.

De video is niet offline gehaald door Spartak, ondanks boze reacties van anti-discriminatieorganen als Fare en Kick It Out. Piara Powar, directeur van Fare, noemt racisme een groot probleem in Rusland en wijst op het naderende WK in het land. "Zulke teksten tonen aan hoe sommige mensen in het land aankijken tegen bepaalde minderheden. Het is verkeerd dat de grootste club van Rusland dit tolereert of zelfs toejuicht", citeert de BBC. "Onlangs werd Spartak bestraft voor islamofobische spreekkoren, maar de boodschap is blijkbaar niet aangekomen."

Kick It Out noemt de tweet een voorbeeld van 'vooroordelen' die in Rusland bestaan over zwarte mensen. "Het WK is maar een paar maanden weg. Dit is een teken dat Rusland, net als de hele voetbalwereld, nog veel werk te verzetten heeft om racisme te weren van de sport." In september werd Liverpool-aanvaller Bobby Adekanye nog racistisch bejegend op bezoek bij Spartak in de UEFA Youth League. De club moest de tribunes de volgende wedstrijd deels leeglaten. Onlangs werd Spartak-verdediger Leonid Mironov aangeklaagd voor racisme richting Rhian Brewster van Liverpool. Bij de club staat ook Quincy Promes op de loonlijst, maar die is niet te zien in de video.