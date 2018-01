Arda Turan keert na zeven jaar afwezigheid terug in Süper Lig

Arda Turan zet zijn loopbaan voort bij Medipol Basaksehir, zo laten de Turkse club en Barcelona zaterdag via de officiële kanalen weten. De middenvelder wordt voor het komende tweeënhalve seizoen, het restant van zijn contractduur, verhuurd door de Catalanen, die wel de mogelijkheid behouden om Arda in de officiële transferperiodes terug te halen en aan een andere club van de hand te doen.

Basaksehir heeft wel een optie tot koop bedongen, waardoor hij in de tussentijd definitief vastgelegd zou kunnen worden. De Turken nemen het hele salaris van Arda over en betalen Barcelona ook een huursom voor de middenvelder. De hoogte van dat bedrag hangt af van zijn prestaties, en hoeveel wedstrijden hij speelt, in de Turkse competitie.

Voor Arda komt er zodoende na tweeënhalf jaar een einde aan zijn periode in het Camp Nou. De honderdvoudig Turks international speelde in die tijd 55 wedstrijden voor de club die hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro overnam van Atlético Madrid. De middenvelder won bij Barcelona een landstitel, tweemaal de Copa del Rey, een Spaanse Super Cup, het WK voor clubteams en een Europese Super Cup.

Bij Basaksehir wordt Arda ploeggenoot van onder meer Eljero Elia. De huidige koploper van de Süper Lig is na Galatasaray de tweede werkgever van de spelmaker op het hoogste Turkse niveau. Arda doorliep de jeugdopleiding van Cimbom en speelde er tussen 2005 en 2011 in de hoofdmacht, voordat hij naar Spanje vertrok. Met Galatasaray won hij één landstitel en een Turkse beker.