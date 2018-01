‘Ik ging met vrienden op stap en kreeg een rekening van vijftienduizend euro’

Álvaro Domínguez hing in december 2016 al op 27-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De Spanjaard speelde in de jeugd van Real Madrid en Atlético Madrid, waarna hij bij los Colchoneros het eerste elftal wist te halen. In 2012 vertrok hij voor acht miljoen euro naar Borussia Mönchengladbach, maar beëindigde daar zijn loopbaan vanwege een rugblessure.

Hij adviseert nu jonge spelers, samen met de Spaanse spelersvakbond. “Als speler schat je de waarde van geld nauwelijks in. De auto’s worden alleen maar duurder, de horloges worden alleen maar groter. Ze kunnen een privéjet huren om uit eten te gaan en men vindt dat normaal. Ik heb zulke dingen ook gedaan. Ik ging met vrienden op stap en kreeg een rekening van vijftienduizend euro”, zegt Domínguez in gesprek met El Mundo.

“Wat gebeurt er als ik geblesseerd raak? Wat gebeurt als ik van de een op de andere dag in de tweede divisie speelt? Je hebt als speler een plan B nodig”, vervolgt de oud-verdediger. “Zonder ondersteuning is het moeilijk om de juiste beslissingen te nemen, wanneer je aan het einde van de maand een miljoen euro bijgeschreven krijgt.”

“Je moet zoiets hebben meegemaakt om te beseffen dat het niet de echte wereld is. Maar het probleem is dat enkele spelers een uitzondering vormen en daardoor met lege handen komen te staan. Sommige spelers zijn zo naïef en trouwen zonder dat ze hun partner goed kennen. Ze weten niet hoe een scheiding in zijn werk gaat en worden daardoor uiteindelijk flink wakker geschud”, besluit Domínguez zijn verhaal.