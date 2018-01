Cocu: ‘Een gevoel van schaamte, ik heb er nog steeds moeite mee’

PSV begon het seizoen dramatisch met een vroege uitschakeling in de Europa League door het Kroatische NK Osijek. Phillip Cocu heeft zijn ploeg sindsdien echter aardig op de rails gekregen en sloot de eerste seizoenshelft met de Eindhovenaren af als winterkampioen. Toch denkt de trainer nog weleens terug aan de tegenvallende start van de huidige voetbaljaargang.

“Een gevoel van schaamte na de uitschakeling tegen Osijek? Absoluut. Ik heb daar nu nog heel veel moeite mee. We hebben Osijek niet onderschat, maar niet gebracht wat we kunnen en dat frustreert. De ploeg was nog niet zover om op het niveau te spelen waarop we nu zitten”, blikt hij terug in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Cocu heeft alweer sinds 2013 de leiding in het Philips Stadion en kan dit seizoen zijn derde landstitel als trainer winnen met PSV. In de toekomst staat de voormalige middenvelder open voor een avontuur in het buitenland, al geeft hij aan niet actief op zoek te zijn: “Het is een verrijking voor je leven om eens in het buitenland te werken, dat heb ik al mogen ervaren.”

“Ik ben altijd ambitieus, maar jaag niks na. Ik realiseer me ook goed waar ik zit en welke mogelijkheden ik krijg. Dat moet je ook waarderen. Komt er iets voorbij waarvan ik denk dat dat hét is, dan kijk ik daarnaar. Ik ben wel analytisch ingesteld, maar volg in dat opzicht mijn gevoel. Niet altijd te ver vooruit plannen, dat heb ik als speler ook nooit gedaan. Het komt wanneer het komt”, sluit hij af.