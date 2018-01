Botteghin en Van der Heijden maken rentree in besloten oefenduel

Feyenoord heeft zaterdagochtend in een besloten oefenduel met 3-0 afgerekend met hoofdklasser VV Noordwijk. In de wedstrijd maakten Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps hun rentree na blessureleed. Later op de dag spelen de Rotterdammers nog een oefenwedstrijd tegen het Zwitserse FC Luzern.

Bij de Rotterdammers stonden ook onder meer Kevin Diks, Dylan Vente, Miquel Nelom, Bilal Basacikoglu en Bart Nieuwkoop aan de aftrap. Tijdens het oefenduel in het Spaanse Marbella werden twee helften van dertig minuten gespeeld en Orkun Kökcü bracht Feyenoord in het eerste bedrijf op voorsprong.

In de tweede helft was de jeugdspeler opnieuw trefzeker voor de Rotterdammers, waarna ook Basacikoglu nog wist te scoren. Haps kwam overigens als vervanger van Nelom in het veld. Tijdens de wedstrijd tegen FC Luzern zaterdagmiddag zullen de beoogde basisspelers van de Rotterdammers in actie komen.