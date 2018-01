Besiktas begint onderhandelingen met Orlando City over opvolger Tosun

Cyle Larin speelt nu nog voor Orlando City, maar de 22-jarige spits lijkt zijn loopbaan op korte termijn voort te gaan zetten in de Turkse Süper Lig. Regerend landskampioen Besiktas heeft zaterdagochtend namelijk via de officiële kanalen laten weten dat de onderhandelingen met Larin en zijn club over een overstap zijn begonnen.

Larin is zelf inmiddels ook al in Istanbul gearriveerd, waar hij werd gefotografeerd in het tenue van de Zwarte Adelaars. De in het Canadese Bramtpon geboren aanvaller ligt nog tot het einde van dit jaar vast in Orlando en werd in de afgelopen maanden ook in verband gebracht met clubs als Borussia Mönchengladbach en Leeds United.

Hoeveel Besiktas precies van plan is om te betalen voor Larin is nog niet duidelijk. De 23-voudig international lijkt in Istanbul de opvolger te moeten gaan worden van de naar Everton vertrokken Cenk Tosun. De club van Ryan Babel en Jeremain Lens streek begin deze maand 22 miljoen euro op voor de 26-jarige spits.