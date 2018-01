Recente berichten over Nouri raken De Ligt: ‘Dat doet nog wel pijn, ja’

Voor Matthijs de Ligt was 2017 een bijzonder jaar. De achttienjarige verdediger groeide uit tot basisspeler bij Ajax en maakte zijn debuut voor Oranje. Maar er gebeurden ook mindere dingen voor De Ligt, waaronder het wegvallen van Abdelhak Nouri. “Onbewust heeft het waarschijnlijk wel een rol gespeeld”, zegt de verdediger tegenover de NOS over de eerste seizoenshelft van Ajax.

“Maar hoe hard de wereld ook is, we moeten wel professionals zijn en we hadden er ook voor Ajax moeten staan. Ook voor Appie hadden we overwinningen moeten halen en we mogen het niet als excuus gebruiken. Die discussie is vaak gevoerd, maar ik vind niet dat we het als excuus moeten gebruiken”, stelt De Ligt. “Het is en blijft gek. Nu kwam het allemaal weer naar boven door die berichten erover. Dat doet nog wel pijn, ja."

Marcel Keizer werd vlak voor de winterstop de laan uitgestuurd bij Ajax en vervangen door Erik ten Hag. “Een nieuwe start voor iedereen, nieuwe kansen. We maken als groep kennis met een nieuwe visie en nieuwe meningen. Ik denk dat zoiets alleen maar goed is, zodat we ons op meerdere vlakken kunnen ontwikkelen”, zegt de verdediger over de trainerswissel. Hij merkt dat de trainingen onder Ten Hag logischerwijs anders zijn. “We hebben vaak tactisch gerichte sessies. Dat is erg leerzaam, want dat hebben we niet vaak gedaan bij Ajax.”

De Ligt wil in 2018 naar eigen zeggen constanter worden, al denkt hij dat iedere voetballer dat wel wil. Daarnaast wil hij zijn coaching ontwikkelen. “Je merkt op dit trainingskamp dat er een nieuwe trainer is. Dan gooit iedereen de beuk er meteen in, dus dan doe je dat vanzelf wel. Het is voor een verdediger ook goed om veel te praten”, aldus De Ligt, die Ajax als grote kanshebber voor de titel ziet. “Als ik de groep zie en ook weet hoe we onze laatste duels, behoudens het bekerduel met FC Twente, hebben gespeeld, dan zeker. En we weten dat als wij blijven winnen, de druk op PSV alleen maar groter wordt.”