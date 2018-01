‘Pep zei tegen me dat ik met de vrijheid van Lionel Messi moet spelen’

Leroy Sané doorliep de jeugdopleiding van Schalke 04 en werd in 2016 voor vijftig miljoen euro verkocht aan Manchester City. Jürgen Klopp is een bewonderaar van de vleugelaanvaller en probeerde hem in het verleden naar Borussia Dortmund te lokken, toen de oefenmeester nog werkzaam was bij die Borussen. Sané bedankte echter vriendelijk, zo vertelt hij tegenover the Guardian.

“Ik heb met Klopp gesproken. Hij belde me ook, sprak dan met me. Het was nog in de tijd voordat ik bij Manchester City speelde. Hij deed het destijds goed bij Borussia Dortmund en ik sprak daar met hem, hij was altijd eerlijk. Toen ik in de jeugd bij Schalke speelde, had ik naar Dortmund kunnen gaan. Maar ik heb er niet aan gedacht om die overstap naar de aartsrivaal te maken. Ik heb er geen spijt van, ik blij dat het zo gelopen is”, zegt Sané, voor wie komende zomer het WK met de Duitse ploeg wacht.

“Ik denk dat ik een punt achter mijn loopbaan zet als ik dit seizoen alles al weet te winnen”, grapt de vleugelaanvaller. “Met Manchester City vier prijzen winnen en met Duitsland wereldkampioen worden in één seizoen zou genoeg zijn. Als dat gebeurt, is het echt een fantastisch jaar. Maar ik denk niet dat het zal gebeuren. Geen speler weet aan het begin van zijn loopbaan hoe goed hij zal worden. Het is voor mij een mooie uitdaging om te kijken hoe goed ik kan worden en hoe mijn niveau zich zal ontwikkelen.”

Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor Josep Guardiola. “Hij heeft me enorm verbeterd sinds ik hier kwam. Het is best indrukwekkend hoe hij spelers beter kan maken, dat is erg goed voor de spelers en het team. Ik heb weleens tegen Bayern München gespeeld toen hij daar trainer was en toen kon je goed zien hoe hij zijn team laat spelen. Het was bizar, maar het is niet gemakkelijk om daartegen te spelen. Ik had tijd nodig om te wennen aan de Premier League, om mijn mijn medespelers hier te leren kennen. Ik moest vertrouwen vinden.”

“Pep zei tegen me dat ik met de vrijheid van Lionel Messi moet spelen”, vervolgt Sané, die met Manchester City een buitengewoon seizoen doormaakt. “We hebben het gevoel dat we prijzen kunnen winnen, dus er heerst een speciale sfeer. Daarom is het zo speciaal om naar de trainingen te komen, dan kan je zien dat er heel hard gewerkt wordt. Er kunnen nog veel dingen gebeuren, dus het is niet zo dat we kunnen relaxen. Dat is niet goed in de Premier League. We willen blijven gaan, zover we kunnen.”