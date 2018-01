Wenger legt zich neer bij vertrek: ‘Lijkt er niet op dat hij nog gaat verlengen’

De contractsituatie van Mesut Özil en Alexis Sánchez houdt Arsenal al maanden in zijn greep. Het duo is in het bezit van een aflopende verbintenis en lijkt die niet te gaan verlengen. Volgens manager Arsène Wenger zou de Duitse middenvelder nog weleens langer bij Arsenal kunnen blijven, maar de Fransman heeft zich inmiddels neergelegd bij een vertrek van Sánchez.

“Het lijkt er niet op dat hij zijn contract gaat verlengen. Maar Jack Wilshere willen we houden en er is een mogelijkheid dat we Özil kunnen houden. Als die twee blijven, hoeven we komende zomer minder opnieuw op te bouwen”, wordt Wenger geciteerd door Sky Sports. “Ik zie Özil alsnog blijven. Die jongens willen graag winnen, maar ook geld verdienen. Ze willen een combinatie van die dingen en grote clubs kunnen hen dat geven.”

“Hij heeft bij ons prijzen gewonnen, maar hij wil nu ook meedoen om de titel. Dat is vrij normaal als je dat niveau hebt”, vervolgt Franse manager van the Gunners. “Spelers halen het einde van hun contract door een simpele reden: de transfersommen zijn veel te hoog. Zaakwaarnemers zeggen tegen kopende clubs: Ik breng hem naar jullie toe als zijn contract is afgelopen.Daardoor zie je het steeds meer gebeuren dat spelers op die manier vertrekken.”